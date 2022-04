Ny europamesters skulder gik af led: Har jeg prøvet før

- Jeg har prøvet flere gange, at skulderen er gået af led. Det er ikke noget, jeg tænker på lige nu, hvor jeg glæder mig over at være europamester, siger han ifølge avisen.

- Jeg sætter stor pris på de folk, jeg har omkring mig. Nu skal jeg bruge lidt tid på min familie, lyder det fra den nyslåede europamester.

29-årige Enock Poulsen vandt den tætte kamp 116-113, 114-113 og 114-113, og undervejs var han selv til tælling, da han blev sendt i gulvet i niende omgang.

Det lykkedes ham dog at komme op og fortsætte stimen af sejre.