Dina Thorslund bokser titelkamp mod mexicaner i Struer

11 sejre i 11 kampe lyder de imponerende fakta om bokseren Dina Thorslunds karriere indtil videre.

25. august får hun chancen for at gøre dusinet fuldt og samtidig sikre sig en titel, når hun møder mexicaneren Yessica Munoz på hjemmebane i Struer.

De to boksere kæmper om bokseforbundet WBO's Female World Super Bantamweight Championship-titel.

I marts 2018 vandt Thorslund en ledig titel i WBC-regi, da hun efter 10 omgange vandt på point over 50-årige Alicia Ashley fra Jamaica. Og nu får Thorslund altså igen chancen for at vinde en titel.

- Det er fantastisk at få endnu en VM-kamp i et af de store forbund. Det er rigtigt vigtigt for mig, at min karriere fortsætter ad en opadgående kurve. Jeg vil møde de bedste for at bevise, at jeg er den bedste, siger hun i en pressemeddelelse.

Dina Thorslunds kommende modstander har bokset 19 kampe som professionel og er 27 år.

Yessica Munoz tabte sin første kamp i 2013, siden har hun vundet 17 gange og bokset uafgjort en enkelt gang.

Og mexicaneren tror på, at hun kan hente karrierens 18. sejr i Struer.

- At vinde en VM-titel er en stor motivation for mig. Dina er en stærk bokser, der kan lide at bokse offensivt, men med min teknik og speed vil jeg besejre hende, siger mexicaneren.