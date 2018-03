Bokseren Jørgen "Gamle" Hansen er død

Det er få danske sportsfolk forundt at blive hovedperson i en biografisk spillefilm, men det skete for bokseren Jørgen ”Gamle” Hansen sidste år. Nimbus Film frigav ”Den bedste mand” - med Mikkel Boe Følsgaard som Hansen - men er det uklart, hvad manden selv synes om portrættet. Han led i sine sidste år af svær demens og var ude af stand til at udtrykke sig klart. Jørgen Hansen døde torsdag aften omgivet af sin familie. Han blev 74 år.

Jørgen Hansen, karakteriseret ved sin ydmyghed, senede muskulatur og skæve næse, var en af 1970’ernes største og mest folkelige sportshelte.

Særligt én match er blevet nationalhistorie ala Klods Hans og Den grimme ælling.

Jørgen 'Gamle' Hansen er en tidligere bokser, som boksede 92 kampe - med 78 sejre og 14 nederlag - i perioden 1971-1982. Foto: Asger Sessingø

Den 28. juni 1979 mødte han briten Dave ”Boy” Green i Randers Hallen. Opgøret gjaldt Greens EM-bælte, og Jørgen Hansen kunne umuligt vinde. Han var 36 år, havde været syg af meningitis, og så havde han en kedelig nervebetinget tendens til at sætte sig ned, hvis modstanderen troede på sig selv og slog hårdt.

Og alligevel endte det med, at den anerkendte kommentator Reg Gutteridge chokeret råbte ordene: »It’s all over. Dave Green has lost the european championship to 36 year old Jorgen Hansen in one of the greatest turn-ups that I’ve known in boxing in 40 years! Unbelievable!«

Jørgen Hansen overvandt nemlig et indledende stormvejr - og ikke mindst sin egen angst - og knaldede Green ned i 3. omgang.

Når vi husker de fremmede ord så tydeligt, hænger det sammen med, at Danmarks Radio ikke gad betale for at vise kampen, som nogle på forhånd vurderede til at være så voldsom en mismatch, at den kunne få et tragisk udfald. Promotor Mogens Palle, snedig som altid, hyrede et engelsk tv-hold til at dokumentere slagudvekslingerne.

Mikkel Serups spillefilm og især Birgitte Lorenzens biografi ”Gamle Hansen” har været med til at udvide og nuancere billede af den humoristisk anlagte bokser, som i mellem kampene i mange år arbejdede på værftet i Aalborg.

Det fremgår begge steder, at Jørgen Hansen havde et belastet forhold til sin far og led af en række tvangstanker, som gjorde livet vanskeligt for ham.

Jørgen "Gamle" Hansen arbejde efter karrieren mange år på Hviids Vinstue i København. Arkivfoto: Asger Sessingø

Ayub Kalules ankomst til Nordjylland fra Uganda blev den forandrende faktor. Afrikanerens opmuntringer og deres træningsfællesskab forløste Jørgen Hansens potentiale og forlængede hans karriere. Efter sejren over Dave ”Boy” Green besejrede Jørgen Hansen således sin yngre landsmand Hans-Henrik Palm to gange, men helt kureret for sine paniske reflekser var Hansen dog ikke. I 1981 smed han sig i en match i Houstons mægtige Astrodome, da mexicanske Pipino Cuevas blot snittede ham. Ved samme stævne tabte Ayub Kalule i storkampen mod ”Sugar” Ray Leonard.

Jørgen Hansen repræsenterede Danmark ved OL i Mexico i 1968 og blev professionel året efter. I perioden 1969-1982 opbyggede han en rekordliste med 78 sejre og 14 nederlag. Han blev europamester i weltervægt tre gange, og ingen dansk bokser har udkæmpet flere kampe end ham.

Efter karrieren blev ”Gamle” Hansen med sin joviale omgangsform en værdsat tjener på Hviids Vinstue i København, og han boede i mange år på et værelse hos datteren Helle i Hellerup.

Jørgen Hansen bevarede længe sit gode humør trods sygdommen. Han boede i en ældrebolig i Hasseris sammen med hustruen, Hanne, der fik hjælp til pasningen af hjemmesygeplejesker.

I Billedbladet har Hanne Hansen frikendt boksesporten for at være årsag til husbondens sygdom. Han beskyttede sig altid godt, har argumentationen lydt.

Hun afviser samme sted spillefilmens fremstilling af parrets økonomiske virkelighed. Her er husholdningen konstant på spanden, og Jørgen Hansen boksede for at holde fogeden fra døren. Det har ifølge Hanne Hansen aldrig været sådan.