»Tiger« Madsen vandt boksestævnets hidtil mest intense og tætteste kamp

Klokken lyder ved boksestævnet på Frederiksberg. Det er den legendariske boksepromotor Mogens Palles 60 års fødselsdagsgalla, og der står otte kampe på aftenens program.

OLIVER MENG (DK) vs. GIORGI BLIADZE (Georgien)

Det 18-årige talent Oliver Meng skulle i sin kamp bokse mod georgiske Giorgi Bliadze. Danskeren med det hængende pandehår, som er karseklippet i siderne, har kun bokset en professionel kamp inden aftenens – og den kastede en sejr af sig. Inden mødet med Meng havde Bliadze bokset fem kampe og lidt tre nederlag.

Kampen mellem de to weltervægte skulle afgøres i fire omgange. Den blev sikkert vundet af Meng, som både sendte Bliadze ud i hjørner og ned i spagat. Han smed gerne et hånligt smil med på vejen til sin modstander. Der var ingen tvivl. Han var på hjemmebane, selvom hans georgiske modstander udnyttede en mulighed midt i kampen til at smile ud til en af de optroppede kameramænd.

Det var dog ikke nok at fedte for kameraerne, for han blev sendt hjem med et nederlag.

JONAS “Tiger” MADSEN (DK) vs. ANDREAS “Discofinger” LYNGGAARD

Kampen mellem de to danskere er aftenens anden titelkamp og aftenens fjerde. Jonas »Tiger« Madsen marcherer ind i hallen iført en tigerkåbe med rød farve, der matcher shortsene. Inden da trådte Andreas »Discofinger« Lynggard ind, og til denne kamp er lyden markant højere end til de foregående tre.

»Tiger« er større, stærkere og mere atletisk, men han formår aldrig klart at få overtaget i en kamp, der er aftenens hidtil tætteste og mest intense. De fleste af Tigers slag ledsages af et højlydt »USJ«, og hans offensive stil udmønter sig hurtigt i et rødt mærke under øjet hos Andreas »Discofinger« Lynggard

På trods af det fysiske overtag giver det offensive spil bagslag for Madsen, som bliver ramt af et par velplacerede slag. Manden med en tallerkenstor tiger tatoveret på brystet bliver ramt af et par tunge jabs – tigeren bløder – men han virker stadig mere udholdende end sin modstander, der kløgtigt formår at udnytter den satsende stil fra Jonas »Tiger« Madsen.

Kampen gik gennem samtlige runder, uden at en klar vinder skinnede igennem. Efter den tætte afgørelse blev Jonas »Tiger« Madsen kåret til aftenens vinder af kampen. Han genvandt dermed IBF-juniorverdensmesterskabsbæltet.

Tigeren og Discofingeren begge klar til revanche efter vildt boksebrag

PIERRE “Pretty Ricky” MADSEN (DK) vs. DAVIT GOGISHVILI (Georgien)

Aftenens tredje kamp er mellem Pierre »Pretty Ricky« Madsen og Davit Gogishvili fra Georgien. Sværvægterne slynger om sig med tunge slag og tungere skridt end i de foregående kampe mellem lavere vægtklasser. Inden mødet med Gogishvili er Pierre Madsen ubesejret med en imponerende stime på 11 sejre (deraf 10 knockouts) og 0 nederlag.

Allerede i anden runde bliver Gogishvili i de grønne shorts sendt i knæ af den 27-årige Pierre Madsen, som dominerer kampen fra start. Han er hurtigere end sin modstander, der igen og igen bukker sig for at få pusten tilbage. Når han ikke bøjer sig forover står georgieren klemt helt ind til Madsen for at få en pause fra slagene.

Efter fem omgange i gulvet afbryder dommeren slagene og kårer Pierre Madsen til kampens vinder på TKO.

ENOCK M. POULSEN (DK) vs. GUADALUPE “El Lupe” ACOSTA (Mexico)

Ind i hallen træder den 24-årige Guadalupe »El Lupe« Acosta fra Mexico, som skal møde danske Enock Mwandila Poulsen i aftenens IBF-juniorverdensmesterskabstitelkamp. Mexicanske Acosta kommer storsmilende ind i salen – og han ser næsten for sød ud til at være en bokser, som er på vej ind i ringen.

Enock Poulsen starter bedst ud og udmærker sig ved sine hastige bevægelser, undvigelser og nærmest dansende skridt. Han rammer flere gange sin modstander, mens sveddråberne flyver gennem luften som følge af handskens kontakt med den glinsende hud.

Danskeren er ubesejret, og langt ind i kampen ser den stime ud til at fortsætte. Acostas helt åbne øjnene vidner om, at han er tændt og helt oppe på dubberne. Hans sekundant råber gentagne gange »sigue, sigue« eller oversat – fortsæt, fortsæt.

Men han får det svært, Acosta. To gange slår Enock Poulsen mundbeskytteren ud af munden på mexicaneren, der er god til at tage imod slagene. Han ligner næsten en, som bliver ved med at bede om mere – for provokationens skyld.

Enock Poulsen ser ud til at have været bedst i alle omgange. Acostas tandbeskytter rammer gulvet for tredje gang, og nu er hans ansigt smurt ind i rød farve. Alligevel bliver han ved med at gå frygtløst tilbage mod danskeren for at kæmpe videre.

I sidste runde får Enock Poulsen sendt to velplacerede slag afsted, som rammer Guadalupe Acosta i hovedet. Danskeren vinder kampen på point, og sender hallen ud i glædesråb, mens han får overrakt IBF’s junior VM-bælte.

SARAH MAHFOUD (DK) vs. NANA CHAKVISHVILI (Georgien)

Røgen fylder hallens ene indgang og ind kommer først Nana Chakvishvili fra Georgien. Hun skal kæmpe mod den danske forhåndsfavorit Sarah Mahfoud, der endnu ikke har tabt en boksekamp i sin professionelle karriere.

»Tid til tææææsk,« bliver der råbt over hallens højttaleranlæg. Kampen kan gå i gang. Sarah Mahfoud er offensiv fra start. Let til bens og angrebsivrig. Hun ligner en, som hurtigt har tænkt sig at sende Chakvishvili i gulvet.

Første runde går kun en vej. Sarah Mahfouds vej. Hun får igen og igen ram på modstanderen. Det bliver ikke spændende. Den georgiske gæst får kun ro, når de smilende podiepiger træder op i ringen for at annoncere, at kampen fortsætter i endnu en runde og Chakvishvilis lidelser fortsætter. Boksning er en utaknemmelig sport, når man udnytter hver eneste lille pause mellem slagene til at få vejret, komme sig, og overveje hvordan man nu vil beskytte sig og undgå tævene. For at udsætte afgørelsen.

Som kampen fortsætter bliver Chakvishvilis ansigt ligeså rødt rødt som hendes boksehandsker. Blodet løber ud af næsen og ned i munden på hende. Det er en overlevelseskamp. Efter 47 sekunder af fjerde omgang bliver et hvidt, blodsprængt håndklæde kastet i ringen af georgierens sekundant. Kampen er ovre, og den 28-årige Sarah Mahfoud har vundet.