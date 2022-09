Michael Jordan-trøje solgt for over ti millioner dollar

Det er gået over al forventning med at få solgt en basketballtrøje båret af legendariske Michael Jordan for auktionshuset Sotheby’s.

Trøjen har indbragt mere end ti millioner dollar, oplyser auktionshuset ifølge det franske nyhedsbureau AFP. Det svarer til lidt over 75 millioner kroner og er et rekordhøjt beløb for en sportsbeklædningsgenstand.