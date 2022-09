NBA-holdejer suspenderet efter anklager om racisme og kvindehad

- Den opførsel indebar både brugen af racistisk ufølsomt sprog, ulige behandling af kvindelige medarbejdere, sex-relaterede udtalelser og opførsel samt hård behandling af medarbejdere, der lejlighedsvist udgjorde mobning, lyder det i en udtalelse fra NBA.

Den uvildige undersøgelse kommer, efter at mediet ESPN i november 2021 udgav en artikel, hvor flere end 70 af Phoenix Suns’ medarbejdere var citeret.

De påstod, at Sarver har skabt et ”giftigt” arbejdsmiljø i de 17 år, han har stået i spidsen for klubben.