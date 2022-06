Griners agent råber op efter forlænget russisk fængsling

- Dagens (mandagens, red.) høring var ren procedure og ikke baseret på beviser, skriver Griners agent, Lindsay Kagawa Colas, på Twitter.

- Når det er sagt, er det et faktum, at USA’s regering har fastslået, at Brittney Griner bliver tilbageholdt uretmæssigt og bliver brugt som brik i et politisk spil.

31-årige Griner, som er en af de største stjerne i WNBA, blev anholdt i lufthavnen i Moskva 7. februar, hvor hun angiveligt var i besiddelse af cannabisolie.

Godt et par uger efter anholdelsen, mens hun fortsat var varetægtsfængslet, indledte Rusland invasionen af Ukraine og blev mødt af fordømmelse fra omverdenen.