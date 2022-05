Golden State slog Dallas og stormer mod NBA-finale

Semifinalen afvikles som en bedst-ud-af-syv-serie, så Dallas Mavericks har fortsat chancen for at nå finalen, men sker det, så vil det være en historisk bedrift.

Det er således aldrig tidligere sket i NBA’s 75 år lange historie, at et hold har spillet sig videre efter at have tabt de første tre kampe i slutspillet.

Semifinaleduellen fortsætter natten til onsdag, hvor de to hold endnu en gang mødes i Texas. De to første kampe blev spillet på Golden State Warriors’ hjemmebane i Oakland.