Bakken Bears er mester efter fjerde finalesejr i træk

Men det fynske hjemmehold var ikke i stand til at forlænge finaleserien mod Bakken Bears, der scorede to gange til slut og kunne juble over endnu en DM-titel.

Kampens topscorer blev Marvelle Harris fra Bakken Bears med 22 point. Travis Taylor fra Bakken Bears bidrog med 19 point.

Den to mest scorende spillere fra Svendborg Rabbits var Corey Silverstrom og Brandon Norfleet med 13 point.

I de øvrige kampe i finaleserien vandt Bakken Bears med et tocifret antal point over Svendborg Rabbits. Sejrenes margin lød på henholdsvis 46, 13 og 17 point.