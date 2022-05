Bakken Bears holdt guldkurs med ny finalesejr

Alligevel fører Bakken nu 2-0 i kampe. Der spilles bedst af syv kampe, så Aarhus-holdet er to sejre fra for sjette sæson i træk - og 20. gang i alt - at vinde DM.

Første periode sluttede med en føring til Bakken på fem point ved stillingen 26-21. Udeholdet trak yderligere fra i anden periode. Halvvejs gennem kampen stod der 53-44 i aarhusiansk favør.

Bakken udbyggede sin føring med et enkelt point i tredje point, og det var først til allersidst i fjerde periode, at Svendborg begyndte at nærme sig en smule.