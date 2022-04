Ung basketstjerne sikrede Atlanta en plads i NBA's slutspil

Resultatet betyder, at Atlanta Hawks, der sluttede på en niendeplads i sin division i den ordinære sæson, nu kan se frem til at skulle op imod topseedede Miami Heat i første runde af slutspillet.

Første kamp spilles allerede søndag. I slutspillet spilles der bedst af syv kampe.

Trods sin flotte præstation i nattens opgør mellem Cleveland og Atlanta var det reelt først i anden halvleg, at 23-årige Trae Young for alvor begyndte at røre på sig.

Han scorede således 32 af sine 38 point efter pausen. Det betød, at det var Cleveland, der midtvejs i kampen kunne gå i omklædningsrummet med en tocifret føring, inden Atlanta og Young formåede at komme tilbage.