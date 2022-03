Dansker så snæver Phoenix Suns-sejr fra bænken

12. marts skrev han kontrakt med Phoenix Suns, der er kvalificeret til NBA’s slutspil efter at have sikret førstepladsen i Western Conference for en uge siden.

Holdet mangler endnu seks kampe i grundspillet, inden slutspillet starter 16. april.

Danske Christian Drejer blev i 2004 draftet af NBA-klubben New Jersey Nets, men han kom aldrig til at spille for klubben.