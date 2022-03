Talenthold bed fra sig i basketligadyst mod storebror

Det betyder, at Bakken Bears er på førstepladsen i slutspillet, hvor Bears Academy er sidst af de seks deltagende klubber.

Bakken Bears og Bears Academy er formelt to forskellige klubber med hver sin økonomi og ledelse.

Der er dog et markant tilhørsforhold mellem de to klubber. Bears Academy er således rugekasse for Bakken Bears, og fem spillere har såkaldt dobbeltlicens og har i grundspillet kunnet spille for begge klubber.

Bears Academy har aldrig tabt til Bakken Bears, men talentmandskabet gjorde forsøget torsdag. Flere gange i løbet af første og anden periode var Bears Academy således i front.