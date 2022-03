Amerikansk OL-vinder forbliver i russisk varetægt til maj

Griner har været i Rusland mange gange de seneste år. Ud over at spille for Phoenix Mercury i kvindernes bedste basketball-liga i USA, WNBA, tørnede hun også ud for russiske UMMC Ekaterinburg. Det har hun gjort siden 2014.

Siden hun blev tilbageholdt i lufthavnen, invaderede Rusland naboerne fra Ukraine og lagde sig ud med det meste af Vesten.

Brittney Griner blev valgt først af alle spillere i WNBA-draften tilbage i 2013. Hendes meritliste tæller blandt andet et WNBA-mesterskab, to OL-guldmedaljer og to VM-titler med USA.