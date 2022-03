Basketstjerne kan blive politisk brik i russisk fængsel

- Hvis vi vil have hende ud af fængslet, vil Rusland stille nogle betingelser. Det kunne være en udveksling af fanger, siger Evelyn Farkas til Yahoo Sports.

Fra 2012 til 2015 var hun viceminister i den amerikanske regering.

- De kunne også bruge situationen som en skjult trussel eller til afpresning, hvis de ønsker, at vi gør noget - eller ikke gør det. Uanset hvad vil de synes, at det er brugbart, vurderer Farkas.

Griner har været i Rusland mange gange de seneste år. Ud over at spille for Phoenix Mercury i kvindernes bedste basketball-liga i USA, WNBA, tørnede hun også ud for russiske UMMC Ekaterinburg. Det har hun gjort siden 2014.