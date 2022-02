Glippet comeback sendte Bakken Bears ud af Europa

Danskerne var ellers tæt på at lave et flot comeback i kampens sidste minutter, men det mislykkedes med mindst mulig margin.

Tyrkerne topper gruppen med ni point for fem kampe. Russiske Avtodor Saratov er toer med otte point for fire kampe. Både Bakken og London Lions har fem point, men for henholdsvis fire og fem kampe.

De to bedste fra gruppen går videre til kvartfinalerne, men da der gives to point for sejr og et point for nederlag i kampene, kan Bakken ikke nå andenpladsen.

Det er anden fase af gruppespillet i turneringen.

De tyrkiske gæster var onsdag foran gennem det meste af første periode. Bakken nåede dog på omgangshøjde inden første pause.