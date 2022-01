Positive coronatest aflyser basketmestres kamp i Rusland

De danske basketballherrer fra Bakken Bears skulle tirsdag morgen være rejst til Rusland for at møde Avtodor Saratov i Fiba Europe Cup. Men et smitteudbrud i truppen holder danskerne på hjemlig grund.

- På grund af coronasmitte blandt spillere og stab er Bakken Bears’ kamp mod Avtodor Saratov i Rusland, der skulle have været spillet torsdag, udsat til en senere dato, skriver Bakken Bears i en pressemeddelelse.