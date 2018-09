Jukic lægger lungebetændelse og jantelov bag sig

Darko Jukic prøver at komme janteloven lidt i møde. Men han har ikke tænkt sig at lægge skjul på, at han vægter sine egne evner på en basketbane højt.

»Hvis jeg kan ramme mit topniveau, er det bedre for holdet. Det er sagt uden at ville lyde arrogant eller noget. Det er sagt på den mest ydmyge måde. Men jeg har en stor rolle, og jeg skal hjælpe holdet så meget som muligt med mine kvaliteter. Det er også det, klubben har skrevet under med mig for,« siger Darko Jukic.

I onsdagens Champions League-kamp mod Spirou Charleroi viste han da også sin vigtighed. Cheftræner Steffen Wich havde ham på banen som en af de startende, og han betalte tilbage ved at lave 11 point.

Det var nok til at gøre ham til delt topscorer for Bears i en kamp, der ellers var præget af offensiv ineffektivitet fra begge sider og en dertilhørende slutscore på 59-61.

Darko Jukic havde også en stor rolle i de to opgør mod Leicester Riders i den foregående kvalifikationsrunde, og den solide opstart er en velkommen forandring for den 28-årige forward. I fjor var han nemlig ramt af lungebetændelse hen over sommeren.

Bears har en spinkel fordel mod de store, stærke belgiere Trods en spinkel sejr i Belgien mangler Bakken Bears stadig de sværeste trin på vejen til Champions League-gruppespil.

»Det er godt for mig, at jeg ikke skal bruge de første to måneder på sidelinjen, men på holdet sammen med de nye spillere, hvor vi lærer hinanden at kende. På den måde kan vi blive rigtigt sammenspillede og ramme topniveauet hurtigst muligt – forhåbentligt rammer vi allerede noget på lørdag,« siger Darko Jukic.

Grønt lys

Netop de nye spillere er som altid en faktor i Bakken Bears. Som sædvanlig er næsten alle udlændinge i truppen taget videre denne sommer, og fem nye er kommet til i stedet.

Nye folk i truppen ændrer dog ikke på Darko Jukic’ forventninger.

»Et eller andet sted er det som altid: Jeg ser mig selv som en starter med en god rolle. Jeg har et grønt lys fra trænerstaben, så det er lidt op til mig selv, hvor godt jeg vil spille, og hvor langt jeg vil tage det,« siger han og fortsætter:

»Der er noget ansvar, jeg skal leve op til, men det er et ansvar, jeg gerne vil have. Så det er en spændende sæson, jeg går i møde.«