Bakken bankede Leicester og er videre i CL-kvalifikation

Det danske mesterhold i basketball, Bakken Bears, har overkommet den første udfordring i Champions League-kvalifikationen.

På hjemmebane vandt det aarhusianske hold returkampen med 103-84 over Leicester, og da den første kamp i England torsdag sluttede med dansk sejr på 90-77, vandt Bakken med sammenlagt 193-161.

Bakken satte sig på kampen fra start og førte 22-13 efter første quarter. Midtvejs lød føringen 54-37, og så var det så som så med spændingen i Aarhus.

Først i sidste quarter fik Leicester lov til at pynte en smule på det samlede resultat.

I næste runde venter et dobbeltopgør mod enten belgiske Spirou Charleroi eller Hapoel Tel-Aviv fra Israel.

Hapoel vandt den første kamp på hjemmebane med 76-73. Mandag aften spilles returkampen, hvor Bakkens modstander bliver fundet.

Mindre end et halvt døgn senere rejser Bakken ud til den første kamp i anden runde, der spilles onsdag.

- Vi flyver klokken 07 tirsdag, men kender først modstanderen mandag klokken 22. Vi har været nødt til at købe flybilletter til både Belgien og Israel, fortalte Bakken Bears-træner Steffen Wich tidligere på ugen.

- Det handler både om omkostninger, men også om visum for at komme til Israel. Det er totalt stressende for vores forberedelser, når det i forvejen er klassemodstandere med budgetter med mange nuller på.

Kommer Bakken Bears forbi anden runde, venter et møde med spanske Murcia om en plads i gruppespillet.