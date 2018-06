NBA-holds præsident har trukket sig efter Twitter-skandale

Præsidenten for NBA-klubben Philadelphia 76'ers, Bryan Colangelo, har valgt at trække sig efter en penibel sag om falske Twitter-profiler.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Onlinemediet The Ringer har beskrevet, at Colangelo i hemmelighed skulle have oprettet fem falske Twitter-profiler, hvorfra han skulle have rost sit eget arbejde og kritiseret blandt andet nogle af holdets spillere.

Holdet iværksatte herefter en uafhængig undersøgelse. Her kom man frem til, at følsomme oplysninger om holdet var blevet delt "skødesløst og i nogle tilfælde uforsvarligt".

Der er dog ikke fundet nogen beviser for, at Colangelo selv har været ved tasterne eller overhovedet har kendt til de anonyme profiler.

Til gengæld peger undersøgelsen på, at der er beviser, at Colangelos kone, Barbara Bottini, står bag fire undersøgte profiler. Det skulle hun også have erkendt.

76'ers skriver på sin hjemmeside, at man har "accepteret" Colangelos opsigelse.

- Det står klart, at Bryans forhold til holdet og hans evne til at lede 76'ers fremadrettet er blevet kompromitteret, skriver klubben blandt andet.