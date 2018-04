Eventyret er slut, men hvilken kamp: Bakken Bears ude af Europa efter spektakulært opgør

Bakken Bears har i år været på et spektakulært togt i europæisk basket i Fiba Europe Cup.

I sidste ende blev semifinalen mod italienske Avellino onsdag aften endestationen, men ikke førend Bakken Bears igennem anden halvdel af kampen levede i håbet om endnu en sensation, mens det vuvuzela-udstyrede publikum levede med.

Fakta Bakken Bears – Sidigas Scandone Avellino: 72-82 Stillingen ved hver periodes afslutning: 1. periode: 15-18 2. periode: 33-48 3. periode: 55-60 4. periode: 72-82 Første semifinale endte 75-72 i Avellinos favør Samlet score: Bakken – Avellino: 144-157

I sidste ende holdt det for hårdt, og en finaleplads bliver det ikke til, men æren af at være det første danske hold nogensinde i en europæisk semifinale kommer ingen til at tage fra hårdt kæmpende Bakken Bears

Efter første kamp var der med rette pres på Bakken Bears’ fire amerikanske spillere. De er hentet ind fra den anden side af Atlanterhavet for at gøre en forskel, men i første kamp lavede de kun 18 point til sammen.

Den største stjerne ud af de fire og blandt Bears generelt, DeVaughn Akoon-Purcell, lovede bod og bedring inden kampen. Fra start af lignede det bestemt også, at han ville leve op til det løfte, da han hurtigt skød sig ind i kampen.

Et par store missede trepointschancer fra hans side af senere så det kampen mindre idyllisk ud for Bears, men det holdt på perioden igennem til stillingen 15-18.

Bagud med tre point fra første kamp i Italien var ikke godt nok, men heller ikke nogen kritisk position endnu – det skulle det dog snart blive.

2. periode viste i højere grad forskellen mellem et tophold fra Serie A og den danske liga – og hvis nogen skulle være i tvivl, falder den styrketest ikke ud til hverken Danmarks eller Bears’ fordel. Ved afslutningen af perioden var scoren 33-48, og yderligere europæisk sensation fra Bears virkede efterhånden umuligt.

Historieskrivningen var dog allerede sikret inden spillerne overhovedet var trådt ind i den fyldte Vejlby-Risskov Hallen. For intet dansk hold er nogensinde nået så langt i en turnering som i år, og zoomer man lidt ud, er de også det blot andet nordiske hold til at gøre det.

I tredje periode skulle alt dog vise sig endnu at kunne vende: Avellino lavede fejl, Bears lavede ingen. Akoon-Purcell gik i front for renæssancen, og udstyret med primitive vuvuzelaer larmede for hvad det var – en europæisk semifinale.

Avellinos skrumpede i et væk, så den på sit bedste var helt nede på 50-54, og de rebounds som italienerne havde brugt hele kampen på at sige til sig, var der pludselig danske hænder på.

Med en stilling inden sidste periode på 55-60 troede hele hallen på sensationen – og tro kan åbenbart flytte som minimum et bronzevindende hold fra Serie A, for to minutter senere var stillingen 62-60. Sensationen var genoplivet, og Avellino kaldte en time-out.

Det var også tydeligt for dem at se, at de nu var oppe imod den version af Bakken Bears, som mod Le Portel i Frankrig tvang deres kvartfinale ud i forlænget spilletid og gik videre, da også denne kamp var død.

Som minutterne tikkede videre sled Avellino dog med. Den tidligere NBA-spiller Kyrolo Fesenko, 2,15 cm. høj og med kampvægt som en ældre Fiat Punto, kom på banen igen for at gøre en forskel og levede op til sit hverv.

På dette tidspunkt sled holdene hinandens fitness ned, mens føringen skiftede konstant. Med to minutter igen tog Fesenko dog for alvor fat, og Bears kunne i sidste ende ikke følge med længere.

Det hele sluttede 72-82 og med et Bears-hold, der kan tage æren og oplevelsen med sig langt ind i næste sæson, når det igen går løs i Europa.