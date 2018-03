Bakken Bears fortsætter europæisk basketeventyr

Et nederlag på maksimalt 13 point var succeskriteriet for Bakken Bears tirsdag aften, hvis holdet skulle nå i semifinalen i Europe Cup.

Det lykkedes for de aarhusianske basketballherrer med et nederlag på 80-86 ude til ESSM Le Portel efter et stort drama, der skulle ud i overtid.

Dermed er Bakken Bears fortsat med i turneringen. Danskerne går videre blandt de fire bedste hold med en samlet sejr på 154-146.

Et forrygende Bakken Bears-comeback var årsag til avancementet, og det er den bedste danske præstation af en dansk klub i europæisk basketball nogensinde.

Efter sejren på 76-62 på hjemmebane havde Bakken Bears en god føring inden returkampen i Frankrig.

Men det blev der hurtigt lavet om på. Efter første quarter havde Le Portel ædt sig ind med en føring på 25-17.

Efter andet quarter var Bakken Bears bagud 33-44, og det begyndte at se sort ud.

Det blev kun værre i tredje quarter, da Le Portel kom foran med hele 23 point og cruisede mod en samlet fransk sejr.

Men så begyndte Bakken Bears at svare igen og reducerede til 58-70 i fjerde quarter.

Med en scoring til to point med fire sekunder tilbage stod det helt lige mellem mandskaberne.

Le Portel forsøgte sig med en scoring, men bolden var ikke i nærheden af at ramme kurven, og der skulle overtid til at afgøre kampen. Den ordinære spilletid var endt 78-64 til Le Portel.

I overtiden var Bakken Bears flyvende og reducerede hurtigt til 78-81.

Det var mere end rigeligt til at gå videre, så det betød ikke så meget, at Le Portel udbyggede føringen til slutresultatet 86-80.