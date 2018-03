Bakkens bjørne er på eventyr i Europa

- Den største præstation af et dansk basketballhold nogensinde.

Basketballeksperten Thomas Bilde tøver ikke med at tage store superlativer i brug i beskrivelsen af det europæiske eventyr, som Bakken Bears har begivet sig ud på i denne sæson.

I Fiba Europe Cup har den aarhusianske klub overraskende spillet sig frem til kvartfinalerne, hvor det i sidste uge blev til hjemmesejr på 76-62 i den første kamp mod franske ESSM Le Portel.

Bakken Bears forventer svær returkamp trods stort forspring

- Flere af de europæiske kampe i denne sæson har været historiske, så det er efterhånden udvandet, men det er bare en kæmpe bedrift, at holdet bliver ved med at lægge ovenpå.

- Intet andet dansk hold har lavet resultater på den måde kontinuerligt. Det siger noget om Bakken, når holdet kan få et fransk topmandskab til at se ordinært ud.

- Men det har også kostet penge at skabe det bedste danske hold nogensinde. Der er hentet gode spillere ind, og især Devaughn Akoon-Purcell er dyr. Der er blevet satset, men der er også blevet leveret, understreger Bilde.

De europæiske klubturneringer kan umiddelbart virke svært gennemskuelige. Kontinentets 16 bedste klubber er inviteret med i piratligaen Euro League, der lige under sig har Euro Cup.

Under disse to har Det Internationale Basketballforbund (Fiba) sin Champions League, hvor Bakken Bears i sidste sæson lagde ryg til store nederlag.

På niveauet derunder finder man Fiba Europe Cup, hvor Bakken nu er blandt de bedste otte klubber.

- Det er lidt ærgerligt, at man skal forklare det. Men det er et stort resultat. Der er mange store klubber fra store nationer med samt hold, der er overført fra Champions League, forklarer Bilde.

Bakken Bears tog stor europæisk skalp i Europe Cup

Bakken Bears-træner Steffen Wich lader helst andre vurdere, hvor store klubbens bedrifter er i denne sæson, men noterer sig dog, at Bakken har mødt hold, der har slået Euro League-hold i hjemlige ligaer.

- Jeg føler mig privilegeret over at være med til det og er imponeret over spillernes niveau. Vi har brugt den store erfaring fra Champions League sidste år og er mere gearet sportsligt og organisatorisk.

- Men jeg håber da, at det bare er et skridt på rejsen. Jeg ser stadig udviklingsmuligheder, og det ville være en drøm at komme tilbage i Champions League uden at skulle igennem kvalifikation, siger Wich.

I første omgang gælder det dog om at forsvare føringen på 14 point i Frankrig tirsdag klokken 20.

- De er skræmmende hjemme. Jeg håber, at den slutter, når vi fører med 13 point. Men vigtigst er, at vi spiller godt. Gør vi det og taber, ryger vi bare ud til et bedre hold, siger træneren.