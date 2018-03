Bakken Bears fik flot udgangspunkt med sejr i Letland

Basketballholdet Bakken Bears fik onsdag aften et rigtig fint udgangspunkt for at gå videre fra ottendedelsfinalerne i Europe Cup.

Det danske hold sejrede med cifrene 93-73 ude over Ventspils i den første af to kampe.

Bakken Bears-spilleren DeVaughn Akoon-Purcell blev kampens topscorer med 23 point.

Bakken Bears vandt sin gruppe i Europe Cups andet gruppespil og kom dermed videre til ottendedelsfinalerne.

Lettiske Ventspils blev nummer fem i sin gruppe i Champions League og blev derfor overført til Europe Cup.

Med seks sejre i 14 gruppekampe var Ventspils meget tæt på at gå videre i Champions League, så der ventede en hård opgave på Bakken Bears.

De danske mestre kom bagud 14-22, men med ti point på stribe kom holdet foran 24-22.

Første halvleg fortsatte med at være lige, men til sidst kunne Bakken Bears gå til pause med en føring på 42-38.

Det danske hold slap på intet tidspunkt føringen i anden halvleg, og det endte med en flot sejr på 20 point.

Returkampen i Aarhus bliver spillet onsdag i næste uge.