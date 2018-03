Harden sænkede 26 point i tæt topopgør mod Boston Celtics

I en intens kamp mellem to af den amerikanske basketball-liga NBA's tophold slog Houston Rockets natten til søndag dansk tid Boston Celtics 122-120.

Det var Houstons 15. sejr i streg.

Kampen var et opgør mellem nummer et i Western Conference, Houston, og nummer to i Eastern Conference, Boston.

Lige fra start skiftedes de to hold til at tage føringen, og der blev disket op med lækkerier fra to af de mest scorende hold i NBA.

Boston tog teten mod slutningen af første quarter, hvor holdet fra østkysten scorede de sidste ti point inden pausen og bragte sig foran 32-30. Holdet førte også efter andet quarter, hvor stillingen var 64-58.

En kamp i kampen stod mellem Boston Celtics' Kyrie Irving og Houston Rockets' James Harden, der begge er med i opløbet om at blive udnævnt som sæsonens mest værdifulde spiller, MVP.

Og netop Harden, der er bookmakernes favorit til at få tildelt den ærefulde titel, stemplede ind i anden halvleg, hvor han efter en sløj start begyndte at sænke en række vigtige scoringer.

Især i sidste quarter var Harden afgørende med assister, scoringer og rebounds. Han sluttede med 26 point, syv rebounds og ti assister.

Houston udlignede Bostons føring med under to minutter tilbage på uret, da Trevor Ariza steg til vejrs og sænkede tre point. Få sekunder efter kom Houston foran, og holdet formåede at holde den føring.

Bostons MVP-kandidat, Kyrie Irving, havde ikke en af sine bedste dage og sluttede med 18 point, tre rebounds og seks assister.