Antonsen vil finde alternativ til landsholdstræning

En beslutning, som fik kritikere til at påpege, at han bosatte sig i et land, der anklages for at overtræde menneskerettigheder, og at Viktor Axelsen samtidig vendte ryggen til den træningsmodel, som havde hjulpet ham selv med at nå verdenseliten.

- Jeg vil ikke være afvisende over for det. Jeg elsker at træne sammen med Viktor. Det siger sig selv. Han bringer et enormt højt niveau til træningen, og vi har selvfølgelig trænet tæt sammen i en del år efterhånden, så jeg vil ikke have noget imod at træne med Viktor af og til, siger Antonsen.

Sportschefen i Badminton Danmark, Jens Meibom, siger til TV 2 Sport, at forbundet må tage Antonsens overvejelser ”ad notam”, men kan heller ikke udpensle, hvad den fremtidige løsning bliver.