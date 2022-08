Landstræner om VM i badminton: Vi har fået hårde tæsk

Tilbage i turneringen er guldfavoritten i herresingle, Viktor Axelsen, samt herredoublen med Jeppe Bay og Lasse Mølhede og damedoublen bestående af Maiken Fruergaard og Sara Thygesen.

Seedede spillere som Anders Antonsen, Rasmus Gemke og Mia Blichfeldt samt doublerne Kim Astrup/Anders Skaarup og Mathias Christiansen/Alexandra Bøje er alle røget tidligt ud.

- Der er ingen tvivl om, at vi har lidt nogle hårde nederlag, og vi kommer til at arbejde knaldhårdt for at forbedre os, men vi kan desværre ikke få lov til at spille kampene igen. Vi må vente til Japan Open i næste uge og ikke mindst til VM på hjemmebane.