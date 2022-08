Axelsen avancerede sikkert ved VM trods nervøs start

- Jeg er glad for måden, jeg spillede kampen på. Daren er en svær modstander, når han spiller godt, så jeg vidste, at jeg skulle være fokuseret. Hvis jeg kommer for langt ned i gear, kan han spille nogle rigtigt gode point, siger Axelsen.

I anden runde venter hollænderen Mark Caljouw.

- Jeg kender ham rigtigt godt. Jeg skal fokusere på at spille mit spil og spille hurtigt og forsøge at eksekvere min gameplan.

Også den 11.-seedede dansker Rasmus Gemke er klar til anden runde efter en sejr i to sæt mod finnen Kalle Koljonen. De danske sejrscifre lød 21-10, 21-18.

Han skal i anden runde op mod kineseren Shi Yuqi, der vandt VM-sølv i 2018.

I damesingle er Line Christophersen overbevisende videre efter sejr med cifrene 21-14, 21-12 over inderen Malvika Bansod.