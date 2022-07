Axelsen har meldt fra til to turneringer: Har brug for hvile

Efter tre turneringssejre i træk melder badmintonspiller Viktor Axelsen fra til de næste to World Tour-turneringer i Malaysia og Singapore.

Han har brug for en pause, oplyser han i et opslag på Twitter.

- Jeg ville have elsket at konkurrere igen her i Kuala Lumpur (Malaysias hovedstad, red) og derefter i Singapore, men da jeg vågnede op i morges, fortalte min krop og mit hoved mig, at det er tid til at hvile og genoplade, inden jeg træder på banen igen, skriver Axelsen på Twitter.