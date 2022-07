Momota efter lussing: Stærk Axelsen har forbedret sig

Viktor Axelsen er med afstand verdens bedste badmintonspiller i øjeblikket.

Der virker åbenlyst efter en måned, hvor han har vundet Indonesia Open, Indonesia Masters og senest Malaysia Open efter en suveræn sejr over verdens nummer to, Kento Momota, i finalen.

- Han var for god. Jeg forsøgte at følge med skridt for skridt, men han var for stærk.