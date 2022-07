I alle aspekter af spillet var Axelsen sin modstander overlegen. På intet tidspunkt var Axelsen bagud i kampen, selv som Momota var en anelse bedre med i andet sæt. Men Axelsen var i fuld kontrol.

7-5 blev til 16-5 uden de store problemer for Axelsen. Danskeren spillede ganske enkelt på et andet niveau end Momota, der var chanceløs. Kun efter en fejl af Axelsen fik Momota sit kun tiende point i alt i kampen, da det hele reelt var afgjort. Det blev også til et 11. point for Momota, men ydmygelsen var stor.

Malaysia Open rangerer som en Super 750-turnering. Altså lige under Indonesia Open, som Axelsen vandt for et par uger siden. I den kommende uge spilles der Malaysia Masters i samme hal, hvor Malaysia Open fandt sted.