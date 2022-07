Axelsen overvandt indoneser og brager ind i Momota

Japaneren er dog ikke lige så stærk som før et trafikuheld i 2020. Hans seneste finale var sejren over Anders Antonsen i Indonesia Masters i november sidste år.

Seneste møde mellem Axelsen og Momota gav en sejr til danskeren i finalen ved Denmark Open sidste år efter tre udmarvende sæt.

Mixeddoublen med Mathias Christiansen og Alexandra Bøje misser til gengæld finalen søndag.

Det useedede danske par tabte semifinalen i Kuala Lumpur med 18-21, 8-21 til et kinesisk par, som er andenseedet i turneringen.

I første sæt var det helt lige til stillingen 12-12, men herefter haltede det danske par efter. I andet sæt var danskerne med til 3-3, men så stak kineserne af og vandt syv point i træk. Dermed var fundamentet til sejren sikret.

Malaysia Open rangerer som en Super 750-turnering. Altså lige under Indonesia Open, som Viktor Axelsen vandt for små to uger siden.