Viktor Axelsen udnyttede sin finaleerfaring i nedsabling

Netop det fik den fynske tennisstjerne til at juble.

- Det føles fantastisk. Det er svært at beskrive, hvor glad og stolt jeg er. Man vil vinde de største turneringer, og Super 1000-turneringerne er de vigtigste.

- Så jeg er meget stolt af, hvordan jeg præsterede over to uger og leverede i alle kampe. Det er ikke let at præstere på det her niveau to uger i træk, siger Viktor Axelsen i transmissionen på TV 2 Sport.

Zhao Jun Peng havde aldrig stået i en World Tour-finale, før han søndag stod over for verdensranglistens nummer et, som også vandt turneringen sidste år.