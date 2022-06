Viktor Axelsen er finaleklar efter dramatisk gyserafslutning

Men Lee Zii Jia var snu og flyttede Axelsen rundt i hjørnerne. Samtidig var Axelsen nødt til at satse på meget yderlige bolde for at gøre det svært for den stærke malaysier, og det resulterede i for mange bolde, der røg ud over baglinjen.

Men pludselig fandt Axelsen sit spil, og da føringen blev tilpas stor, gav Lee Zii Jia op for at satse på et tredje og afgørende sæt.

Efter en smule behandling kom malaysieren ind til tredje sæt med fornyet energi. Det var tydeligt. Han sprang rundt på banen, og straks han fik muligheden, smashede han bolden i jorden uden chance for Axelsen.

På den måde kom Lee Zii Jia foran 4-1. Men Axelsen kom tilbage igen. Efter nogle lange dueller og tårnhøjt niveau i begge lejre, var det helt lige ved 8-8.

Viktor Axelsen fandt igen ud af at stække Lee Zii Jia, som også selv mistede niveau. Flere gange sendte malaysieren bolden ud af banen. Det drog Axelsen stor fordel af og kom foran 15-12.

Viktor Axelsen fortsatte det høje niveau, men det endte altså alligevel med at blive en gyser af en anden verden.