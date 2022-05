Den 36-årige singlespiller annoncerer sit kommende stop allerede nu, da det giver ham bedre mulighed for at finde den rette beskæftigelse efter den aktive karriere.

- Der er ingen tvivl om, at min fremtid ligger inden for badminton på en eller anden måde, så jeg vil have lidt tid nu til at overveje mine muligheder og se, hvor det bringer mig, når tiden er inde næste år, forklarer Vittinghus.

Han var blandt andet med til at vinde Thomas Cup med det danske landshold i 2016, og senere samme år vandt han karrierens første Super Series-titel, da han strøg til tops i Australian Open.