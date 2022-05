Bo Jensen er færdig som direktør for Badminton Danmark

Den nye direktør skal kunne noget andet, forklarer bestyrelsesformand, Tore Vilhelmsen.

– Vi har været glade for den store indsats, Bo har ydet, og den måde, som han har været medvirkende til at rykke dansk badminton i en positiv retning.

- Siden han blev ansat for syv år siden, har han løftet forbundet, specielt på det kommercielle område, hvilket der var et stort behov for. Men nu er tiden inde til at gå i en ny strategisk retning, og der mener vi, at vi skal bruge en ny profil med andre kompetencer, siger han.