Line Christophersen tog stor skalp i Thailand

Det var tredje gang, at de to spillere mødtes. De to foregående gange havde sydkoreaneren vundet i to sæt i henholdsvis 2018 og tidligere i år.

Ved Uber Cup strøg Sydkorea helt til tops - blandt andet med An Se Young i en bærende rolle med fire sejre ud af fem mulige.

An Se Young slog Mia Blichfeldt i tre sæt, da Sydkorea slog Danmark ud i kvartfinalen ved Uber Cup i torsdags.

Blichfeldt var også i aktion onsdag i Thailand, hvor hun tabte 16-21, 10-21 til kineseren Yu Fei Chen, der er nummer fire i verden.