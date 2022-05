Danske badmintonherrer har spillet sig VM-semifinale efter drama

Danmark lagde godt ud i første kamp mellem Viktor Axelsen og Heo Kwanghee. Ligesom mod Kina skulle danskeren bruge tre sæt for at slå sin modstander Heo Kwanghee.

Mens første sæt blev vundet overbevisende 21-13, gik andet sæt til koreaneren, som vandt 21-17.

Tredje sæt blev ikke vundet uden besvær, men med cifrene 21-19 sikrede Axelsen aftenens første point for Danmark.

I kamp to stod herredoublen Kim Astrup og Mathias Christiansen over for Kang Minhyuk og Seo Seungjae.

Det blev til to tætte kampe for doublen, som ikke lykkedes med at hive point hjem. De blev slået med cifrene 18-21 i begge sæt.

Med stillingen 1-1 var det Anders Antonsen, der skulle forsøge at genvinde føringen. Den normalt storspillende dansker har haft svært ved at finde formen under Thomas Cup, og det gjorde sig også gældende i kampen mod Jeon Hyuk Jin.