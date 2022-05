Danmark vandt gruppefinale og slukkede lang sejrstørke

Dette års udgave af hold-VM spilles i Bangkok i Thailand, og den danske sejr kom i hus 02.30 lokal tid.

Med sejren har danskerne vundet alle sine tre kampe i gruppespillet. Både Danmark og Kina var inden det indbyrdes møde sikre på at avancere.

Ved en lodtrækning afgøres det, hvem Danmark skal møde i kvartfinalen.

Det startede godt for Danmark mod Kina. Viktor Axelsen sikrede første sejr ved at slå Lu Guang Zu i tre sæt.

Efter et nederlag i første sæt med med cifrene 17-21 skruede danskeren bissen på. Trods udfordringer med et glat halgulv, som resulterede i, at Axelsen flere gange gled rundt på banen, afviste han al kinesisk modstand i de to resterende sæt 21-10 og 21-9.