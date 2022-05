Badmintonherrer åbnede hold-VM med komfortabel sejr

5-0 i kampe og 10-0 i sæt.

Det danske herrelandshold i badminton har mandag fået en perfekt start på hold-VM, Thomas Cup, i Bangkok.

I åbningskampen mod upåagtede Algeriet var der således ingen tvivl om udfaldet i et eneste sæt, for der var dansk dominans inden for de hvide streger.

- Som forventet var vi et bedre hold på alle områder, siger landstræner Jakob Høi.