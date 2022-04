Axelsen og Antonsen enige: Det var en sløj EM-finale

- Det var en ringe kamp med mange fejl og mange dumme valg fra os begge. Det var en rodet affære, sådan er det nogle gange, når man kender hinanden så godt, så blive det bare rodet, og det var finalen i dag.

- Det er altid svært med en danskerkamp under de her omstændigheder med hurtige bolde. Jeg er glad for, at jeg formåede at lave færre fejl, end Anders gjorde i dag, siger europamester Axelsen.

Samtidig erklærer han sig stolt over at sikret EM-titlen for tredje gang i karrieren og for første gang siden 2018.