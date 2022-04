Axelsen og Antonsen er klar til semifinalerne ved EM

Danskeren satte sig på opgøret fra begyndelsen, hvor en føring på tre point blev etableret. Derefter kørte den danske verdensetter spillet i cruise control i resten af sættet.

Den franske modstander kom bedre fra start i andet sæt, hvor han vandt de første fire point mod den danske badmintonspiller.

Axelsen viste dog, hvorfor han er verdens nummer et. Han vendte kampen på hovedet og var foran 11-6 ved sættets drikkepause. Ikke længe efter sikrede han sig sejren uden for alvor at være blevet udfordret.