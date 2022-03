Fire kinesiske badmintonspillere straffet for ringe indsats

En karantæne vil træde i kraft, skulle en af spillerne gentage handlingen inden for de næste to år.

Overtrædelsen af reglerne fandt sted ved Fuzhou China Open i 2018, hvor Li Jun Hui og Liu Yu Chen mødte He Ji Ting og Tan Qiang i kvartfinalen.

En anden spiller, der overværede kampen, orienterede turneringsarrangørerne om, at det undertippede par He Ji Ting og Tan Qiang muligvis ikke gjorde deres bedste for at vinde kampen.

Under et spilstop i kampen bad arrangøren parret om at lægge en større indsats i spillet. Derefter blev de to spilleres niveau løftet markant, hvilket fik dem til at slå det højere rangerede par, skriver nyhedsbureauet AFP.