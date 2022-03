Axelsen spillede sig i fjerde All England-finale i træk

Viktor Axelsen skal for fjerde år i træk spille finale i en af årets mest prestigefyldte badmintonturneringer.

Lørdag aften bookede Axelsen en plads i All England-finalen, da han slog Chou Tien Chen i semifinalen. Taiwaneren, som Axelsen slog i finalen, da han i 2020 vandt All England, løb til sidst tør for kræfter og blev nedlagt i to sæt med cifrene 21-13, 21-15.