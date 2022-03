Vittinghus trak sig mod Momota: Smerter som en kniv i foden

Den danske badmintonspiller Hans-Kristian Vittinghus ærgrer sig over, at han sent onsdag aften måtte afbryde kampen mod verdensstjernen Kento Momota i første runde af All England.

Danskeren kunne mærke tiltagende smerter omkring højre ankel, og efter kampen medgiver Vittinghus, at det var rigtigt at trække sig.