Seedet dansk double brugte tre sæt på at slå hollændere

På en svær dansk åbningsdag ved All England sørgede Anders Skaarup og Kim Astrup for lidt oprejsning ved at vinde over det hollandske par Ruben Jille og Ties van der Lecq.

Sejren på 21-13, 23-25, 21-10 kom dog ikke så nemt i hus, som danskerne formentlig havde håbet.

Det begyndte ellers planmæssigt for Skaarup og Astrup, der vandt første sæt uden de store problemer.