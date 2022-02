Skader tvinger badmintonprofiler til DM-afbud

Skader tvinger to af Danmarks bedste badmintonspillere til at melde afbud til danmarksmesterskaberne, som løber af stablen i Esbjerg i denne uge.

- Jeg håber på, at jeg snart er klar igen til at spille turneringer, siger Mia Blichfeldt, som desuden afslører, at hun er testet positiv for coronavirus og dermed ikke kan komme til Esbjerg for at overvære DM.

Rasmus Gemke, der er nummer 11 på herrernes verdensrangliste, har fået en skade i lysken. Han er i bedring, men endnu ikke klar til at give den fuld gas, siger han.

- Det er rigtig ærgerligt, at jeg er nødt til at melde afbud til DM, for jeg havde virkelig glædet mig til at spille på hjemmebane foran det danske publikum, siger han.