Dansk stjernefrø missede finalen i Denmark Open

Anders Antonsen blev lørdag ekspederet ud af Denmark Open i semifinalen. Den danske komet misser dermed finalen efter at have spillet en imponerende turnering.

Taiwaneren Chou Tien Chen sendte Antonsen ud efter tre sæt med cifrene 19-21, 21-11, 21-12.

Antonsen skulle forsøge at tage endnu en stor skalp ved Denmark Open mod Chou Tien Chen, der er nummer fire i verden.

I anden runde sendte danskeren hjemmebanefavoritten Viktor Axelsen ud, og i kvartfinalen vandt han et nervepirrende opgør mod den stærkt spillende kineser Huang Yuxiang.

Antonsen havde før opgøret mødt Tien Chen tre gange, hvor danskeren hver gang har måtte forlade banen med et nederlag. Derfor gik han også ind til opgøret som underdog.

Som tilskuerne efterhånden er vant til i hallen i Odense, stormede Antonsen ud til første sæt og kom hurtigt foran 5-0.

Tien Chen kom stærkt tilbage til stillingen 9-9. Taiwaneren var stærkest ved nettet, mens Antonsen var bedst, når han gjorde banen bred.

De to spillere fulgte hinanden i stillingen, inden Antonsen igen fandt sit eksplosive spil og med seks point i streg tog føringen 18-12.

Tien Chen gav ikke op og halede langsomt ind, men Antonsen sneg første sæt hjem med cifrene 21-19.

I andet sæt gentog historien fra de første runder sig for Antonsen. Kræfterne begyndte at slippe op, og Tien Chen spillede sig foran 5-1. Han udbyggede efterfølgende til 9-4.

Antonsen forsøgte at hænge i, men så virkede det også til, at han overgav sig og sparede på kræfterne til tredje sæt.

Tien Chen vandt andet sæt 21-11.

Danskeren fandt energien frem igen i starten af tredje sæt og spillede sig foran, men Tien Chen hang i og hentede en stime af point til føringen 7-3. Taiwaneren så rolig ud og lignede ikke en spiller, der kunne blive træt. Han udbyggede til stillingen 15-6.

En ellers stille Tien Chen kunne juble, da han sikkert tog tredje sæt hjem med cifrene 21-12.

Resultatet betyder, at den sidste dansker er færdig ved Denmark Open. Finalerne spilles søndag. Her møder Chou Tien Chen verdens nummet et, Kento Momota.