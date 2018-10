Indoneser sendte sidste danske damesingle ud i Odense

Line Kjærsfeldt tabte fredag aften sin kvartfinale i Denmark Open mod indonesiske Gregoria Mariska Tunjung. Danskeren er dermed ude af turneringen.

Kjærsfeldt blev sendt ud med cifrene 22-20, 19-21, 13-21.

Danskeren følte sig for træt i tredje sæt til at ændre kampen.

- Hun fik mig pumpet godt rundt på banen, og jeg hang lidt efter i tredje sæt.

- Jeg havde lidt svært ved at finde roen og troen på, at det jeg skulle gøre, ville virke. Jeg følte, at jeg hang efter, og så blev det for nemt for hende at læse mine slag, siger hun.

Mia Blichfeldt slog i første runde stjernen Carolina Marín ud, og Kjærsfeldt sendte to stærke spillere ud på sin vej til kvartfinalen. Derfor er Kjærsfeldt også optimistisk på dansk damesingles vegne.

- Jeg synes, at det ser godt ud. Vi skal bare fortsætte vores gode arbejde, og så håber jeg også, at resultaterne kommer, siger hun.

Line Kjærsfeldt kom ind til kvartfinalen med to flotte runder i bagagen. I første runde slog hun japanske Aya Ohori efter to tætte sæt og i anden runde ekspederede hun nummer 11 i verden, Beiwen Zhang, ud af turneringen.

I første sæt kunne de to spillere ikke stikke af fra hinanden, hvor de fulgtes ad. Danskeren havde matchbold ved stillingen 20-19, men Tunjung hang i, inden Kjærsfeldt tog det tætte sæt hjem med cifrene 22-20.

I andet sæt spillede Tunjung sig op og kom foran 14-9. Kjærsfeldt gav sig dog ikke uden kamp, og spillede sig tilbage i opgøret til stillingen 19-19. Tunjung trak dog fra, da det gjaldt, og vandt andet sæt 21-19.

I tredje sæt stod det klart, at Tunjungs skade fra torsdagens kamp stadig sad i benet.

Hun humpede rundt, mens Kjærsfeldt spillede sig til stillingen 3-0. Men indoneseren gav ikke op og spillede sig til stillingen 5-5, hvorefter hun fortsatte stærkt til føringen 13-9 og efterfølgende lukkede opgøret med cifrene 21-13.

Kjærsfeldt er dermed ude af Denmark Open, hvor eneste tilbageværende dansker er Anders Antonsen i herresingle. Han spiller semifinale lørdag.