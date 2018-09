Opbrud i dansk badminton: Flere makkerskaber opløses

Badminton Danmark plejer som regel at kigge både landsholdstrup og de forskellige konstellationer i sømmene efter VM.

Det har denne gang betydet, at Julie Finne-Ipsen løsrives fra sin makker, Rikke Søby, med øjeblikkelig virkning, ligesom doublespilleren Kasper Antonsen ikke længere skal være en fast del af badmintonlandsholdet.

»Vi har fortalt Kasper, at vi ikke længere kan tilbyde ham deltagelse i eliteprogrammet, hvor man får støtte og en landstræner tildelt. Det kan vi ikke tilbyde, fordi vi vurderer, at Kasper og Niclas Nøhr ikke har det potentiale i herredouble, som vi sigter efter i forhold til at tage medaljer til Danmark,« forklarer Badminton Danmarks sportschef Jens Meibom over for TV 2.

Kasper Antonsen har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere, da han hellere vil have fokus på sin sidste opgave i landsholdsregi, Denmark Open, der spilles 16.-21. oktober.

Det var netop ved denne turnering, at Kasper Antonsen sammen med sin makker Niclas Nøhr sidste år spillede sig hele vejen til kvartfinalen, hvor de blev slået ud af Mathias Boe og Carsten Mogensen.

Tidligere på året vandt makkerparret DM-bronze, men siden har det knebet med at skabe gode resultater i de store turneringer på World Tour’en, hvorfor Badminton Danmark omkring jul opsagde samarbejdet med Kasper Antonsen.

Julie Finne-Ipsen, der ligger nummer 50 på verdensranglisten, slipper i første omgang med en advarsel fra Badminton Danmark. Forbundet tror ikke på hende i det nuværende makkerskab med Rikke Søby og har derfor valgt at stoppe det.

Selv om 23-årige Julie Finne-Ipsen får støtte og stadig har mulighed for træne med landsholdet i Brøndby, skal hun dog ikke regne med, at det nødvendigvis fortsætter sådan. Det kræver først og fremmest, at hun forbedrer sit spil.

»Julie har været tilknyttet eliteprogrammet i to år, og det er på baggrund af hendes udvikling i den periode, at vi har givet hende beskeden. Det er aldrig rart at give en spiller besked om, at man tvivler på potentialet, og vi er helt klar over, at det er en meget svær situation for Julie - især med tanke på hendes skade,« siger Jens Meibom.

Badminton Danmark har givet den samme besked til en række andre spillere om, at de skal hæve deres niveau for fortsat at være i betragtning til landsholdet.